Умер легендарный гонщик Ники Лауда

Скончался трехкратный чемпион мира "Формулы-1" Ники Лауда, сообщает Motorsport. С середины прошлого года австриец боролся с проблемами со здоровьем, включая пересадку легких в августе, которая требовала двухмесячного пребывания в больнице. В начале этого года он был снова госпитализирован на короткий период после заражения гриппом.

"С глубокой грустью мы объявляем, что наш любимый Ники мирно скончался в кругу своей семьи в понедельник.



Его уникальные достижения как спортсмена и функционера остаются и останутся незабываемыми, как и его неустанный интерес к работе, его прямолинейность и его мужество. Он был образцом для подражания и ориентиром для всех нас, он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом. Будем скучать по нему", - говорится в заявлении его семьи.

Он дебютировал в 1971 году, выиграл свою первую гонку в 1974 году после перехода в "Феррари". В 1975 году Лауда завоевал первый чемпионский титул. Также он выигрывал в 1977 (в составе "Феррари") и 1984 (в составе "Макларен"​) годах.

В 2012 году он стал неисполнительным председателем "Мерседес" и был ключевой фигурой в многопрофильной команде вплоть до болезни в прошлом году.