«Формула-1» раскритиковала президента ФИА за комментарии о возможной продаже чемпионата

Руководство «Формулы-1» отреагировало на заявления главы ФИА Мохаммеда Бен Сулайема по поводу возможный продажи гоночной серии инвестиционному фонду из Саудовской Аравии за 20 миллиардов долларов.

«Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем неприемлемым образом вмешивался в дела с коммерческими правами, говоря о завышенной сумме в 20 миллиардов долларов. Кроме того, ФИА обязывалась не делать ничего, что может нанести ущерб владению, управлению и использованию этих прав. Однако мы считаем, что комментарии, сделанные с официальной страницы президента ФИА, нарушают эти права недопустимым образом. Предположение, что любой потенциальный покупатель должен консультироваться с ФИА, является неверным. Мохаммед бен Сулайем вышел за пределы своей компетенции. Если комментарии нанесут ущерб стоимости Liberty Media, ФИА может понести ответственность», — приводит слова представителей «Формулы-1» Sky News.

в 2001 году ФИА продала коммерческие права на Формулу-1 на сто лет за 360 миллионов долларов.

Компания Liberty Media, принадлежащая американскому бизнесмену Джону Мэлоуну, в 2017 году выкупила «Формулу-1» за 4,4 миллиарда долларов. Сейчас рыночная стоимость франшизы оценивается в 15,2 миллиарда.