Шварцман отработал день на тестах «Феррари» в Маранелло

Команда «Формулы-1» «Феррари» проводит трехдневные тесты на свой базе в Маранелло на трассе Фьорано.

Российский гонщик Роберт Шварцман провел первый тестовый день итальянской команды. Изначально планировалось, что тест-пилоты проведут по пол дня, однако Антонио Джовинацци не смог приять участие в заезде. Боевые пилоты «Скудерии» Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший проведут по полному дню.

В нынешнем сезоне Шварцман будет выполнять роль тест-пилота «Феррари» и может присутствовать на некоторых «Гран-при» в качестве резервиста, он также будет основным гонщиком в GT World Challenge Europe.