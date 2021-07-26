Финальный этап сезона-2021 в «Ф-1» может пройти в Саудовской Аравии

«Гран-при Саудовской Аравии» может заменить этап в Абу-Даби в качестве финальной гонки сезона-2021, утверждает Race Fans.

Руководство «Ф-1» в данный момент рассматривает вариант, при котором этапы в Саудовской Аравии и Абу-Даби поменяются датами проведения в этом году.

Причиной для подобных изменений является текущая эпидемиологическая ситуация.

В случае, если «Гран-при Абу-Даби» пройдет предпоследним, то срок, необходимый для проведения в карантине, практически полностью истечет на момент окончания сезона и проведения последнего этапа в Саудовской Аравии.