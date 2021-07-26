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Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Барселоне и Бахрейне

21:33

С 2022 года «Формула-1» переходит на новый реглмент, потому команды попросили у организаторов чемпионата расширить расписание тестов, сообщает Auto Motor und Sport. В итоге было принято решение провести две сессии.

Первая состоится 23-25 февраля в Барселоне. Она будет включать некую общую презентацию сезона, точный формат которой еще не определен.

После этого участники чемпионата смогут вернуться на базы для продолжения работы, а 11-13 марта соберутся на вторую серию тестов в Бахрейне. Такой выбор был сделан, чтобы дать командам больше информации о поведении машин в жарких условиях.

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Иван Шитик все материалы автора

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