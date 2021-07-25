Хельмут Марко заявил, что Ферстаппен не собирается мстить Хэмилтону

Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко сообщил, что Макс Ферстаппен полностью восстановился после аварии на «Гран-при Великобритании» и не собирается мстить Льюису Хэмилтону.

«Я боялся, что после такой тяжелой аварии Максу потребуется чуть больше времени, чтобы прийти в норму, — цитирует Марко Autosport 25 июля. — Так что все сложилось хорошо. В Венгрии Макс будет бороться по правилам. У него нет никаких мыслей о мести Хэмилтону.

Строительство нового шасси для Макса обойдется в 750 тысяч долларов, старое было полностью разрушено. Кроме того, в Японии продолжаются проверки мотора Honda. Они пока не могут сказать, можно ли будет снова использовать этот двигатель. Если нет, то нас могут ждать штрафы дальше по ходу сезона".

Ферстаппен вылетел с трассы после столкновения с Хэмилтоном. Британец в итоге выиграл гонку.