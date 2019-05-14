Фильм о жизни Шумахера будет представлен на Каннском фестивале

Документальный фильм о жизни семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера будет представлен на Каннском фестивале, информирует Variety. Картина выйдет на экраны 5 декабря текущего года.

Известно, что в фильме даст интервью семья спортсмена: супруга Коринна, дочь Джина и сын Мик.

Напомним, что 29 декабря 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Более полугода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на публике, однако в СМИ появлялись сообщения, что спортсмен был замечен посторонними.