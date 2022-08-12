FIA займется спорными вопросами в ситуации с контрактами гонщиков Оскара Пиастри и Даниэля Риккьярдо

Международная федерация автоспорта (FIA) займется спорными вопросами в ситуации с контрактами австралийских гонщиков Оскара Пиастри и Даниэля Риккьярдо с командами «Формулы-1» «Альпин» и «Макларен» соответственно, сообщает Autosport.

Ранее «Альпин» объявила, что Пиастри будет выступать за команду в сезоне-2023. Однако австралиец опроверг данное сообщение и сказал, что не будет выступать за французскую команду.

Также в СМИ появилась информация, что «Макларен» рассчитывает договориться с Риккьярдо о досрочном расторжении контракта, который действует до 2023 года, при выплате компенсации.

Ожидается, что в «Макларен» Риккьярдо заменит именно Пиастри.