Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:04

FIA займется спорными вопросами в ситуации с контрактами гонщиков Оскара Пиастри и Даниэля Риккьярдо

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Международная федерация автоспорта (FIA) займется спорными вопросами в ситуации с контрактами австралийских гонщиков Оскара Пиастри и Даниэля Риккьярдо с командами «Формулы-1» «Альпин» и «Макларен» соответственно, сообщает Autosport.

Ранее «Альпин» объявила, что Пиастри будет выступать за команду в сезоне-2023. Однако австралиец опроверг данное сообщение и сказал, что не будет выступать за французскую команду.

Также в СМИ появилась информация, что «Макларен» рассчитывает договориться с Риккьярдо о досрочном расторжении контракта, который действует до 2023 года, при выплате компенсации.

Ожидается, что в «Макларен» Риккьярдо заменит именно Пиастри.

Формула-1
Альпин
Макларен
Даниэль Риккардо
0
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Новый Кубок России — турнир-монстр для Москвы и Санкт-Петербурга. Региональные клубы выкинули на обочину 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес рассказал о самой большой разнице в стиле вождения между ним и Ферстаппеном
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости