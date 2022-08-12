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Сегодня, 11:26

Перес рассказал о самом большой разнице в стиле вождения между ним и Ферстаппеном

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пило «Ред Булл» Серхио Перес высказался о своем выступлении в нынешнем сезоне «Формулы-1»

«Я думаю, что мой второй год в команде вкупе с изменением регламента определённо помогли мне. Как мне кажется, в этом сезоне в машине я чувствую себя комфортнее», — приводит слова Переса RacingNews365.

Также Перес рассказал, чем его стиль вождения отличается от стиля Макса Ферстаппена

«Иногда мы очень близки, в некоторые уик-энды. То, как мы нажимаем на педаль газа и как мы тормозим. Это и есть самая большая разница между нами. Но помимо этого мне очень трудно сравнивать, в чем разница между гонщиками в плане стиля вождения, потому что каждый раз все по-разному», — отметил Перес.

В Кубке конструкторов сезона-2022 лидирует «Ред Булл», который имеет на своем счету 431 очко. «Феррари» находится на второй позиции — 334.

Источник: https://racingnews365.com/exclusive-perez-explains-what-makes-verstappens-driving-style-so-different
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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