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Гасли: «Пришлось проводить МРТ и проверять, все ли в порядке с позвоночником из-за эффекта галопирования»

Гасли рассказал, что ему пришлось проводит МРТ из-за эффекта галопирования на «Гран-при Азербайджана»
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о том, насколько сильно он пострадал от эффекта галопирования.

«В Баку ситуация была наихудшей, хотя в моем случае это связано не только с галопированием. Мы установили крайне низкий просвет, чтобы быть конкурентоспособными, а на трассе очень много кочек. Нагрузка на спину была такой, что после уик-энда пришлось проводить МРТ и проверять, все ли в порядке с позвоночником. Если говорить о нашей команде, это, безусловно, связано с характеристиками автодрома», — приводит слова Гасли It.motorsport.com.

Также он согласился с тем, что директива ФИА по борьбе с галопированием болидов оправдана.

«Думаю, да».

В директиве, опубликованной 16 июня, перечислены меры, которые организация собирается предпринять для решения проблемы с галопированием болида — эффекта, из-за которого гонщики оказываются под чрезмерными физическими нагрузками.

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-gasly-esclusivo-vi-spiego-perche-fatico-pronto-per-un-top-team/10351443/
Формула-1
Альфа Таури
Пьер Гасли
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