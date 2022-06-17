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ФИА выпустила директиву для борьбы с эффектом галопирования в «Формуле-1»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила директиву для борьбы с эффектом галопирования в «Формуле-1».

«В этом виде спорта участники едут со скоростью свыше 300 км/ч, и они должны быть сосредоточены только на этом. Их не должны отвлекать усталость или боль, так как это может привести к серьезным последствиям. Кроме того, у ФИА есть опасения по поводу непосредственного воздействия этого явления на здоровье пилотов, многие из них сообщили о болях в спине», — говорится в заявлении ФИА.

В директиве, опубликованной на сайте ФИА, перечислены меры, которые организация собирается предпринять для решения проблемы с галопированием болида — эффект, из-за которого гонщики оказываются под чрезмерными физическими нагрузками.

В ФИА намерены уделить более тщательное внимание изучению планок и подставок, которые расположены непосредственно под днищем болида. Также организация хочет провести техническое совещание с командами, чтобы определить возможные меры для снижения эффекта «дельфинирования» в среднесрочной перспективе.

Кроме того, ФИА планирует сформировать определяющий показатель, который будет высчитываться на основе данных о вертикальном ускорении движений болида. За счет этого будет высчитан допустимый предел вертикальных колебаний болида. Данная формула находится в доработке.

Источник: https://www.fia.com/news/fia-takes-steps-reduce-porpoising-interests-safety
Формула-1
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