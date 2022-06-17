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Ферстаппен о директиве ФИА: «Если команда не может правильно спроектировать машину, это ее вина»

Ферстаппен поделился мнением о директиве ФИА для борьбы с эффектом галопирования
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о директиве Международной автомобильной федерации (ФИА) для борьбы с эффектом галопирования в «Формуле-1».

«Я бы сказал, что это немного разочаровывает, потому что в середине сезона снова меняются правила. Дело даже не в том, что это повлияло на нас больше, чем на другие команды, но не должно быть так, что одна команда много жалуется, и они меняют правила в связи с этим.

Есть много команд, которые проделали отличную работу, чтобы не иметь проблем с эффектом галопирования. Но если вы не можете правильно спроектировать машину для этого, то это ваша вина, а не вина регламента. Для меня это немного позорно», — приводит слова Ферстаппена MotorsportWeek.

В директиве, опубликованной 16 июня на сайте ФИА, перечислены меры, которые организация собирается предпринять для решения проблемы с галопированием болида — эффект, из-за которого гонщики оказываются под чрезмерными физическими нагрузками. 

Эти меры были приняты в связи с тем, что некоторые пилоты сообщили о сильных болях в спине. В частности «Мерседес» подтолкнул ФИА к поиску решения, так как Льюис Хэмилтон страдает от боли после «Гран-при Азербайджана».

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/06/17/verstappen-on-rule-change-if-you-cant-design-the-car-properly-its-your-fault/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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ФИА выпустила директиву для борьбы с эффектом галопирования в «Формуле-1»
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