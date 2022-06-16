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16 июня, 23:56

Риккьярдо — о Хэмилтоне: «Не стал бы исключать вариант с его победой на «Гран-при Канады»

Риккьярдо высказался о мастерстве Хэмилтона перед «Гран-при Канады»
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Пилот «Макларен» Данниэль Риккьярдо поделился мнением о проблеме дельфинирования и Льюисе Хэмилтоне.

«После гонки в Баку были разговоры о Льюисе. Я видел, как он вылезает из машины, и он не преувеличивал. Это действительно очень неприятно. За этим легко следить. Прыжки можно услышать на аудио, на онбордах видно, как двигается шлем. Это ненормально. У нас не так много места в кокпите, чтобы подготовиться к ударам. Я не уверен по поводу изменения регламента, но не хотел бы, чтобы кто-то травмировался. Думаю, в пятницу мы все обсудим.

Что касается мастерства Льюиса, то оно на уровне. Хэмилтон ничего не растерял. Не стал бы исключать даже вариант с его победой в Канаде, например», — приводит слова Риккьардо Grandprix247.

С 17 по 19 июня в Монреале пройдет «Гран-при Канады». На данный момент Хэмилтон занимает 6-е место в личном зачете с 62 очками.

Источник: https://www.grandprix247.com/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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