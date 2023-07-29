FIA провела обыски на базе нескольких команд «Формулы-1»

Международная автомобильная федерация (FIA) провела обыски на базах нескольких команд «Формулы-1», сообщает De Telegraaf.

По данным источника, обыски связаны с тем, что FIA подозревает некоторые команды в нарушении финансового регламента, а точнее в превышении лимита бюджета. На базах команд внимательно изучалось содержимое ящиков, просматривались сообщения в WhatsApp и письма в электронной почте. Расследование продолжается.

Также информируется, что больше всего вопросов о предоставленных данных получили «Ред Булл», «Мерседес» и «Астон Мартин».

Ранее итальянское издание Motorsport сообщало, что предположительно в 2022 году лимит превысили три команды из десяти. FIA завершит разбор документов к концу июля.

В 2022 году стало известно о превышении командой «Ред Булл» установленного бюджета на сезон-2021 «Формулы-1». За это австрийская команда понесла наказание в виде штрафа на сумму 7 миллионов долларов и сокращения времени работы в аэродинамической трубе и компьютерном моделировании на 10 процентов.

Отметим, что руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали призвал впредь выписывать нарушителям спортивные штрафы.