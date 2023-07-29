Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Бельгии», Пиастри — 2-й, Гасли — 3-й
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Бельгии».
Вторым в гонке стал Оскар Пиастри («Макларен», отставание +6,677 секунды), на третьем месте — Пьер Гасли («Альпин», +10,733).
Четвертое и пятое места в спринте заняли пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер соответственно.
Основная гонка «Гран-при Бельгии» пройдет в воскресенье, 30 июля. Начало — в 16.00 (мск). Стартовый порядок был определен в пятничной квалификации.
«Гран-при Бельгии»
Спринт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 11 кругов
2. Оскар Пиастри («Макларен») +6,677
3. Пьер Гасли («Альпин») +10,733
4. Карлос Сайнс («Феррари») +12,648
5. Шарль Леклер («Феррари») +15,016
6. Ландо Норрис («Макларен») +16,052
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,757
8. Джордж Расселл («Мерседес») +16,822
9. Эстебан Окон («Альпин») +22,410
10. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +22,806
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +25,007
12. Алекс Албон («Уильямс») +26,303
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27,006
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +32,986
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +36,342
16. Логан Сарджент («Уильямс») +37,715
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +37,827
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +39,267
Сошли:
Серхио Перес («Ред Булл»)
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)