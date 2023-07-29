Алонсо назвал причину аварии в спринте на «Гран-при Бельгии»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал сход в спринте на «Гран-при Бельгии».

Он зацепился за красно-желтый бордюр, после чего его несколько раз развернуло и вынесло за пределы трассы. Алонсо проехал только 3 круга.

«Я был близко к Нико[Хюлькенбергу на входе в «Пуон» (название поворота). Я потерял сцепление, задел белую линию и просто лишился управления над машиной. Было очень скользко, и это была моя ошибка. Хотя мы все равно не попали бы в очковую зону. Учитывая то, что было всего 11 кругов, было тяжело претендовать на очки. Пусть лучше такие вещи происходят в спринте, чем в воскресной гонке», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Бельгии». Вторым в гонке стал Оскар Пиастри («Макларен», отставание +6,677 секунды), на третьем месте — Пьер Гасли («Альпин», +10,733).

Основная гонка «Гран-при Бельгии» пройдет в воскресенье, 30 июля. Начало — в 16.00 (мск). Стартовый порядок был определен в пятничной квалификации.