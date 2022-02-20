Марио Андретти рассказал о ходе переговоров с «Формулой-1»

Марио Андретти рассказал подробности переговоров с «Формулой-1». Его сын Майкл в 2024 году собирается выставить собственную команду в «Ф-1».

«Мы подали заявку и выполнили все требования, теперь все в руках ФИА, — рассказал Андретти-старший Motorsport. — Майкл и его компания полностью вовлечены в этот проект. Они работают изо всех сил, поскольку возможности купить действующую команду больше нет. У него реальные и твердые намерения. Очень важно как можно быстрее получить подтверждение от ФИА: есть много дел, к которым они приступят, как только получат одобрение. Чем раньше это произойдет, тем лучше»

Майкл Андретти — чемпион Indycar и владелец команды Andretti Autosport, которая представлена в «Формуле-Е», Indycar, Extreme E и Supercars Championship.