Мазепин первым сядет за руль нового болида «Хааса» на предсезонных тестах в Барселоне

В «Хаасе» определилась с графиком работы на первых предсезонных тестах «Формулы-1» в 2022 году, сообщает сайт команды.

Первые предсезонные тесты пройдут в Барселоне 23-25 февраля. Первым за руль болида «Хааса» в среду сядет Никита Мазепин. Россиянин отработает на трассе первую половину дня, а после обеденного перерыва его сменит Мик Шумахер.

В четверг и пятницу пилоты будут вдвоем работать на треке, меняясь в очередности — в четверг сессию будет начинать Шумахер, а в пятницу снова Мазепин.