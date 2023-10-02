FIA официально одобрила заявку «Андретти» в качестве 11-й команды «Формулы-1» с 2025-2026 года

Международная автомобильная федерация (FIA) официально одобрила заявку «Андретти», сообщается на официальном сайте организации.

«Заявка Andretti Formula Racing LLC была единственной, которая соответствовала установленным критериям отбора во всех существенных отношениях», — сказал президент FIA Мохаммед бин Сулайем.

Теперь вопрос о присоединении американского коллектива к чемпионату будет передан в ФОМ для обсуждения коммерческих вопросов.

Ранее сообщалось, что «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак».

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.