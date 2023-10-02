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Сегодня, 10:47

Леклер: «Я точно знаю причины своих ошибок в сезоне-2023, знаю, почему они происходили»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что в начале сезона выбирал слишком радикальные настройки в попытке справиться с болидом, который не подходит ему.

«Я люблю очень устойчивую переднюю часть. В итоге машина то была с очень, очень, очень сильной недостаточной поворачиваемостью, и пилотировать было очень сложно, то я получал болид, который мне нравится. Тяжело было добиться стабильности. Но меня бесит искать оправдания. В конце концов, я гонщик, я настраиваю болид. И это был мой выбор — такая устойчивая передняя часть в начале сезона, хотя машина, может, и не позволяла с этим справляться, поведение становилось нестабильным», — приводит слова Леклера The Race.

Также 25-летний монегаск заявил, что для него ситуация в сравнении с прошлым годом сильно изменилась.

«Я точно знаю причины ошибок, знаю, почему они происходили. И это главное, поскольку ты можешь сделать выводы. Безусловно, ситуация сильно изменилась в сравнении с прошлом годом. У нас была очень и очень устойчивая передняя часть, машина была очень стабильной по ходу сезона. Сейчас же справляться тяжелее», — сказал Леклер.

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В сезоне-2023 Леклер занимает шестое место в личном зачете пилотов, набрав 135 очков. Его сокомандник Карлос Сайнс находится на пятой строчке (150 очков).

«Феррари» в Кубке конструкторов располагается на третьем месте (285). «Ред Булл» уже выиграл этот трофей за 6 этапов до конца сезона-2023 благодаря победе Макса Ферстаппена на «Гран-при Японии».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 6 по 8 октября в Катаре.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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