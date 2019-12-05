FIA объявила об изменениях в правилах «Формулы-1»

Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила изменения технического и спортивного регламентов «Формулы-1» на сезон-2020, информирует сайт FIA. Изменения коснулись правил забора проб и тестирования топлива на этапах «Гра-при» .

Будет восстановлен клетчатый флаг в качестве финального сигнала об окончании гонки. Командам будет запрещено укрывать машины во время зимних тестов. Это сделает испытания более привлекательными для СМИ и болельщиков.

Кроме того, компания BBS с 2021 года станет единственным поставщиком колесных дисков.