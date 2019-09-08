Феттеля развернуло на трассе. Он едва не спровоцировал аварию

В Италии проходит очередной этап Гран-при «Формулы-1». В начале заезда чуть не случилась массовая авария.

В начале гонки пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл повредил переднюю часть болида Себастьяна Феттеля, который старался быстро вернуться в гонку с обочины и не убедился в безопансости маневра. Самого Стролла развернуло, но он смог продолжить гонку при этом, едва не столкнувшись с Пьером Гасли из «Торо Россо», который был вынужден выезжать на гравий и останавливаться.

За свой опасный маневр Феттель был оштрафован на 10 секунд.