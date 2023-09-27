Феттель — о Ферстаппене: «Каждого можно победить»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель ответил на вопрос, смог бы он победить нидерландского гонщика Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на одной машине.

«Это было бы не так просто, потому что он очень хорош. Но, конечно, я верю в то, что могу. Знаю, что могу. Я думаю, что сильно отличаюсь от него, но я убежден, что каждого можно победить. Но для этого должна быть хорошая готовность. Мне нравится заниматься спортом, но спорт требует огромных усилий, и если я что-то делаю, то хочу делать это правильно. Поэтому я не смог бы победить его, просто придя, бросив сумку в комнате, надев экипировку и сказав: «Давай попробуем». Я не думаю, что это так работает», — приводит CRASH слова Феттеля.

25-летний Ферстаппен является двукратным чемпионом мира. В текущем сезоне он установил рекорд по числу побед подряд на этапах Гран-при (10). Нидерландский автогонщик лидирует в личном зачете пилотов с 400 очками.