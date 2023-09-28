Албон о работе с Квятом: «Мы с ним не делились советами, это было настоящее соперничество»

Пилот «Уильямс» Александр Албон вспомнил о совместных выступлениях с россиянином Даниилом Квятом.

«Когда я вспоминаю свой дебютный сезон в «Формуле-1»... Я думаю о том, как я смотрелся на фоне Даниила Квята и Макса Ферстаппена. Особенно против Дани. Мы больше были противниками, хотели победить друг друга. Такая тогда была обстановка в «Торо Россо». Мы с ним до сих пор отлично ладим, но тогда мы не давали друг другу советов или чего-то такого. У нас было настоящее соперничество.

С Ферстаппеном я старался набрать скорость. Главной задачей было понять, как работает болид. Но я никогда не спрашивал у Макса: «А как вообще управлять этой штукой?». Думаю, сейчас у нас с Логаном Сарджентом в «Уильямс» ситуация отличается, у нас открытый диалог. Особенно если он или я находим что-то, что делает машину лучше или дает возможность что-то поправить к следующему этапу или сезону. Мы делимся информацией. Мы хотим бороться в третьем сегменте квалификации, а не в первом. Так что отличия есть», — приводит GP Fans слова Албона.

Албон и Квят вместе представляли команду «Торо Россо» в первой половине сезона-2019. После 12 гонок сезона-2019 Албона перевели в «Ред Булл».