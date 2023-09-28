Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 06:58

Албон о работе с Квятом: «Мы с ним не делились советами, это было настоящее соперничество»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Уильямс» Александр Албон вспомнил о совместных выступлениях с россиянином Даниилом Квятом.

«Когда я вспоминаю свой дебютный сезон в «Формуле-1»... Я думаю о том, как я смотрелся на фоне Даниила Квята и Макса Ферстаппена. Особенно против Дани. Мы больше были противниками, хотели победить друг друга. Такая тогда была обстановка в «Торо Россо». Мы с ним до сих пор отлично ладим, но тогда мы не давали друг другу советов или чего-то такого. У нас было настоящее соперничество.
С Ферстаппеном я старался набрать скорость. Главной задачей было понять, как работает болид. Но я никогда не спрашивал у Макса: «А как вообще управлять этой штукой?». Думаю, сейчас у нас с Логаном Сарджентом в «Уильямс» ситуация отличается, у нас открытый диалог. Особенно если он или я находим что-то, что делает машину лучше или дает возможность что-то поправить к следующему этапу или сезону. Мы делимся информацией. Мы хотим бороться в третьем сегменте квалификации, а не в первом. Так что отличия есть», — приводит GP Fans слова Албона.

Албон и Квят вместе представляли команду «Торо Россо» в первой половине сезона-2019. После 12 гонок сезона-2019 Албона перевели в «Ред Булл».

Формула-1
Александр Албон
Даниил Квят
0
Читайте также
«Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»
Блогер Даня Милохин хочется дебютировать в ММА
Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой западные пулеметы
ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Феттель — о Ферстаппене: «Каждого можно победить»
Новости
RSS RSS
Все новости