Женщина протестировала болид «Формулы-1» впервые за 5 лет

Впервые за 5 лет болид «Формулы-1» протестировала женщина, сообщается на официальном сайте команды «Астон Мартин». Ею стала чемпионка Великобритании по картингу Джессика Хокинс.

28-летняя британка проехала 26 кругов на болиде образца 2021 года на автодроме «Хунгароринг» рядом с Будапештом.

«Я действительно горжусь своим выступлением. Буду продолжать совершенствоваться. Хочу вдохновить других женщин следовать своей мечте, какой бы она ни была», — поделилась эмоциями Хокинс.

В 2018-м за руль болида «Формулы-1» «Заубер» села колумбийка Татьяна Кальдерон.

Следующий этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет в Катаре 8 октября.

На данный момент в чемпионате лидирует Макс Ферстаппен («Ред Булл») с 400 очками. В тройке — Серхио Перес («Ред Булл», 223) и Льюис Хэмилтон («Мерседес», 190).