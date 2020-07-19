Феттель считает, что гонщики «Мерседеса» из другой вселенной

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Венгрии». Немец показал пятый результат, уступив гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону 1,3 секунды.

— Этот уик-энд складывается лучше, чем предыдущий, это было видно еще в пятницу, — приводит слова Феттеля Autosport со ссылкой на Motorsport Week. 0 Третий ряд на старте — неплохой результат, вдобавок мы на другой шинной стратегии в сравнении с первой четверкой, первые из тех, кто стартует на «софте». Думаю, в гонке это сыграет роль. Но пилоты «Мерседеса» просто вне досягаемости. Они не просто с другой планеты, они из другой вселенной.

Не сказал бы, что мы хотим дождевую гонку, во второй тренировке мы проехали больше кругов, чем остальные, но при этом столкнулись с некоторыми сложностями. С другой стороны, в дождь всегда все смешивается, и вы надеетесь, что можете проехать лучше.