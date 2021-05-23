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Макс Ферстаппен считает, что он хорошо контролировал ход гонки

18:05
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после «Гран-при Монако». Он занял первое место.

«Невероятная гонка, — сказал Ферстаппен в интервью после гонки. — На самом деле я очень доволен. Все прекрасно. Я считаю, что хорошо контролировал ход гонки. Я очень горд и доволен тем, что я стою здесь, что я победитель».

В тройку лучших также вошли Карлос Сайнс («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен»). Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» на 17-й позиции.

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