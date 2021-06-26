Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Штирии», Мазепин показал последний результат

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации «Гран-при Штирии». Он опередил двух гонщиков «Мерседеса» Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону, которые заняли второе и третье места соотвественно.

Однако после штрафа Боттас будет стартовать только с пятого места. На стартовой решетке он оказажется позади не только партнера по команде, но Ландо Норриса с Серхио Пересом.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин снова не смог выйти даже во второй сегмент квалификации. Он показал худшее время на трассе.

Австрия

Чемпионат мира

8-й этап

«Гран-при Штирии»

Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.03,841

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.04,035

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.04,067

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.04,120

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.04,168

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.04,236

7. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.04,472

8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.04,514

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.04,574

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.04,708

11. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.04,671

12. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.04,800

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.04,808

14. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.04,875

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.04,913

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.05,175

17. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.05,217

18. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.05.429

19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.06,041

20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.06,192