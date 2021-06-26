Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Штирии», Мазепин показал последний результат
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации «Гран-при Штирии». Он опередил двух гонщиков «Мерседеса» Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону, которые заняли второе и третье места соотвественно.
Однако после штрафа Боттас будет стартовать только с пятого места. На стартовой решетке он оказажется позади не только партнера по команде, но Ландо Норриса с Серхио Пересом.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин снова не смог выйти даже во второй сегмент квалификации. Он показал худшее время на трассе.
Австрия
Чемпионат мира
8-й этап
«Гран-при Штирии»
Квалификация
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.03,841
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.04,035
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.04,067
4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.04,120
5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.04,168
6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.04,236
7. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.04,472
8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.04,514
9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.04,574
10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.04,708
11. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.04,671
12. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.04,800
13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.04,808
14. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.04,875
15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.04,913
16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.05,175
17. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.05,217
18. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.05.429
19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.06,041
20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.06,192
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