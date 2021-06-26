Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Ферстаппен доволен победой в квалификации «Гран-при Штирии»

17:56
Теги:

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Штирии».

«Уик-энд складывается для нас очень хорошо, машина работала отлично. Я очень рад оказаться на поуле в домашней для «Ред Булл» гонке. Здесь маленькая трасса. Тем не менее, проехать свой круг хорошо очень непросто. Уверен, что завтра нас вновь ждет очень плотная борьба», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в квалификации занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который получил штраф и будет стартовать в гонке только с пятого места. Третья позиция у его напарника Льюиса Хэмилтона.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/live-blog

Читайте также

Евро-2020: расписание матчей 1/8 финала 26 июня. Уэльс — Дания, Италия — Австрия
19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Российский чемпион мира по пляжке с 12 м сбил бутылку на голове спецкора «СЭ»!
Валерий Газзаев назвал причины неудачи сборной России на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд