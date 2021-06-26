Ферстаппен доволен победой в квалификации «Гран-при Штирии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Штирии».

«Уик-энд складывается для нас очень хорошо, машина работала отлично. Я очень рад оказаться на поуле в домашней для «Ред Булл» гонке. Здесь маленькая трасса. Тем не менее, проехать свой круг хорошо очень непросто. Уверен, что завтра нас вновь ждет очень плотная борьба», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в квалификации занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который получил штраф и будет стартовать в гонке только с пятого места. Третья позиция у его напарника Льюиса Хэмилтона.