Ферстаппен доволен победой в квалификации «Гран-при Штирии»
17:56
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Штирии».
«Уик-энд складывается для нас очень хорошо, машина работала отлично. Я очень рад оказаться на поуле в домашней для «Ред Булл» гонке. Здесь маленькая трасса. Тем не менее, проехать свой круг хорошо очень непросто. Уверен, что завтра нас вновь ждет очень плотная борьба», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Второе место в квалификации занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который получил штраф и будет стартовать в гонке только с пятого места. Третья позиция у его напарника Льюиса Хэмилтона.
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