Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Катара». У пилотов «Макларен» аннулировали времена

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен начнет гонку в Катаре с поул-позиции.

Ферстаппен проехал свой круг за 1 минуту 23,778 секунды.

Со второй позиции будет стартовать гонщик «Мерседес» Джордж Расселл (+0,441). Замкнул тройку напарник Расселла по команде Льюис Хэмилтон (+0,527).

У обоих пилотов «Макларен» Оскара Пиастри (6 место) и Ландо Норриса (10 позиция) аннулировали лучшие времена за нарушение границ трассы.

Сама гонка пройдет 8 октября. Старт — в 20.00 мск. Суббота, 7 октября, будет посвящена спринт-формату. Квалификация — 16.00 мск. Спринт — 20.30 мск.

Ферстаппен может стать чемпионом сезона-2023 года уже в спринтерской гонки. Для этого ему нужно финишировать не ниже шестого места.