Ферстаппен стал быстрейшим в практике «Гран-при Катара»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл единственную практику «Гран-при Катара».

Нидерландец проехал свой лучший круг за 1 минуту 27,428 секунды. На втором месте Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,334). Замкнул тройку напарник Сайнса Шарль Леклер (+0,481).

6 октября пройдет квалификация к основной гонке. Начало — в 20.00 мск. Сама гонка пройдет 8 октября. Старт — в 20.00 мск. Суббота, 7 октября, будет посвящена спринт-формату. Квалификация — 16.00 мск. Спринт — 20.30 мск.

Ферстаппен может стать чемпионом сезона-2023 года уже в спринтерской гонки. Для этого ему нужно финишировать не ниже шестого места.