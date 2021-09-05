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Ферстаппен выиграл «Гран-при Нидерландов», Мазепин не финишировал

17:33
Макс Ферстаппен. Фото Getty Images
Макс Ферстаппен. Фото Getty Images
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Победителем «Гран-при Нидерландов» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Второй результат показал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку его напарник Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог финишировать. Он сошел с трассы из-за проблем с болидом.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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