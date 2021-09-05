Ферстаппен выиграл «Гран-при Нидерландов», Мазепин не финишировал
17:33
Победителем «Гран-при Нидерландов» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Второй результат показал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку его напарник Валттери Боттас.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог финишировать. Он сошел с трассы из-за проблем с болидом.
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