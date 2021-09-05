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Мазепин сошел на «Гран-при Нидерландов»

17:00
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не смог закончить «Гран-при Нидерландов». Он был вынужден сойти с трассы из-за проблем с машиной.

По предварительной информации, Мазепин сошел из-за проблем с гидравликой.

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Иван Шитик все материалы автора

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