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Ферстаппен счастлив, что выиграл «Гран-при Нидерландов»

17:57
Макс Ферстаппен. Фото Getty Images
Макс Ферстаппен. Фото Getty Images
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о победе в гонке «Гран-при Нидерландов».

«У меня потрясающие ощущения. Понятно, что перед началом уик-энда у нас были большие ожидания и реализовать их всегда непросто. Но я так счастлив выиграть и вернуть лидерство в личном зачете. Прекрасный день.

В «Мерседесе» пытались осложнить нам жизнь, но у нас все время получалось справляться с ними. Мы можем быть очень довольны тем, как сегодня выступила вся наша команда», — сказал Ферстаппен после гонки.

На втором месте финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку его напарник Валттери Боттас.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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