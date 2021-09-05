Ферстаппен счастлив, что выиграл «Гран-при Нидерландов»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о победе в гонке «Гран-при Нидерландов».

«У меня потрясающие ощущения. Понятно, что перед началом уик-энда у нас были большие ожидания и реализовать их всегда непросто. Но я так счастлив выиграть и вернуть лидерство в личном зачете. Прекрасный день.

В «Мерседесе» пытались осложнить нам жизнь, но у нас все время получалось справляться с ними. Мы можем быть очень довольны тем, как сегодня выступила вся наша команда», — сказал Ферстаппен после гонки.

На втором месте финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку его напарник Валттери Боттас.