Ферстаппен выиграл «Гран-при Австрии», Мазепин финишировал последним

Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал победителем «Гран-при Австрии».

23-летний гонщик выиграл третью гонку подряд и увеличил отрыв в личном зачете от Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), который стал четвертым.

Вторым к финишу пришел Валттери Боттас («Мерседес»), третьим — Ландо Норрис («Макларен»).

Россиянин Никита Мазепин финишировал последним — на 19-м месте.

Австрия. Чемпионат мира. 9-й этап. «Гран-при Австрии»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:23.54,543

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 17,973

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 20,019

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 46,452

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 57,144

6. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 57,915

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.00.395

8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.01.195

9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.01.844

10. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

11. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

12. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга

Не финишировал: Эстебан Окон (Франция, Alpine).

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 182. 2. Льюис Хэмилтон — 150. 3. Серхио Перес — 104. 4. Ландо Норрис — 101. 5. Валттери Боттас — 92. 6. Шарль Леклер — 62. 7. Карлос Сайнс — 60. 8. Даниэл Риккьярдо — 40. 9. Пьер Гасли — 39. 10. Себастьян Феттель — 30. 11. Фернандо Алонсо — 20. 12. Ленс Стролл — 14. 13. Эстебан Окон — 12. 14. Юки Цунода — 9. 15. Антонио Джовинацци — 1. 16. Кими Райкконен — 1. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 286. 2. Mercedes — 242. 3. McLaren — 141. 4. Ferrari — 122. 5. AlphaTauri — 48. 6. Aston Martin — 44. 7. Alpine — 32. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0.