Норрис признан гонщиком дня «Гран-при Австрии»
17:40
Лучшим гонщиком дня на «Гран-при Австрии» признан пилот «Макларена» Ландо Норрис, сообщает пресс-служба «Формулы-1».
Норрис занял в гонке третье место. В квалификации он был вторым.
В начале гонки 21-летний британец получил пятисекундный штраф.
Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, вторым к финишу приехал Валттери Боттас из «Мерседеса».
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