Норрис признан гонщиком дня «Гран-при Австрии»

Лучшим гонщиком дня на «Гран-при Австрии» признан пилот «Макларена» Ландо Норрис, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Норрис занял в гонке третье место. В квалификации он был вторым.

В начале гонки 21-летний британец получил пятисекундный штраф.

Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, вторым к финишу приехал Валттери Боттас из «Мерседеса».