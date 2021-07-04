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Норрис признан гонщиком дня «Гран-при Австрии»

17:40
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Лучшим гонщиком дня на «Гран-при Австрии» признан пилот «Макларена» Ландо Норрис, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Норрис занял в гонке третье место. В квалификации он был вторым.

В начале гонки 21-летний британец получил пятисекундный штраф.

Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, вторым к финишу приехал Валттери Боттас из «Мерседеса».

Дополнительная информация:

https://www.formula1.com/en/vote.html

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