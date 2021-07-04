Хакеры взломали официальное приложение «Формулы-1» и высылали фанатам странные push-уведомления

Представители «Формулы-1» подтвердили, что 3 июля их официальное приложение было взломано хакерами.

Фанаты, установившие приложение, получали различные странные уведомления, в одном из которых говорилось: «Хммм, я должен проверить свою безопасность».

«Формула-1» была оповещена об инциденте взлома служб push-уведомлений приложения F1. Мы приняли все соответствующие меры, чтобы приостановить и обезопасить службу, а также пересмотрели действующие процедуры безопасности. Внутреннее расследование подтверждает, что целевая атака была ограничена службой push-уведомлений. Мы продолжим изучать, анализировать и улучшать меры безопасности, но в настоящее время у нас нет оснований полагать, что во время этого инцидента был получен доступ к данным клиентов», — приводит заявление «Формулы-1» RaceFans.

С 2 по 4 июля проходит «Гран-при Австрии». Гонка состоится сегодня, начало — в 16:00 (мск).