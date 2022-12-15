Ферстаппен считает, что сокращение времени в аэродинамической трубе может навредить выступлениям «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, как скажется на команде сокращение времени работы в аэродинамической трубе на 10 процентов.

«Это навредит нам. Но я по-прежнему уверен, что моя команда справится и мы хорошо начнем. Мы знаем, с чего начать и над чем работать. Если бы мы были в растерянности относительно того, в каком направлении двигаться, это было бы еще большей проблемой. В течение года мы узнаем, насколько сильно мы на самом деле пострадаем от этого. Но наша машина была конкурентоспособной, и если мы сохраним набранный темп, все должно быть в порядке», — сказал Ферстаппен.

В октябре команда «Ред Булл» была оштрафована на 10 процентов времени в аэродинамической трубе за нарушение финансового регламента.