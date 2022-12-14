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Сегодня, 19:12

Перес: «Для меня многое значит, что я внес вклад в победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес отметил, что был рад помочь команде завоевать Кубок конструкторов.

«Для меня многое значит то, что я смог внести свой вклад в победу команды в Кубке конструкторов. Ведь если вы хотите выиграть этот трофей, вам нужно чтобы оба ваших гонщика регулярно зарабатывали очки. И для нас эта победа очень многое значит», — приводит слова Переса Racingnews365.

Мексиканский автогонщик завершил сезон-2022 на третьей строчке турнирной таблицы «Формулы-1». Чемпионом стал Макс Ферстаппен (454 очка).

Источник: Racingnews365
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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