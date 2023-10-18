Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:01

Ферстаппен рассказал, в какой серии хотел бы выступить после «Формулы-1»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что после завершения карьеры в «Формуле-1» хотел бы попробовать свои силы в чемпионате GT.

«Было бы здорово поступить, как Валентино Росси. Мне нравится наблюдать за его гонками в чемпионате GT, который меня интересует, потому что у нас есть собственная машина. Он сделал все, что мог, в MotoGP, проведя сумасшедшую карьеру, и теперь веселится, продолжая усердно работать и желая снова победить. Думаю, я поищу что-то подобное в будущем», — сказал нидерландский гонщик.

В этом сезоне после спринтерской гонки «Гран-при Катара» Ферстаппен дострочно стал трехкратным чемпионом мира. Ранее 26-летний пилот выигрывал чемпионат «Формулы-1» в 2021 и 2022 годах.

Источник: https://formula1news.co.uk/max-verstappen-reveals-which-series-he-will-race-in-after-formula-1/
Формула-1
Макс Ферстаппен
1
0
Читайте также
Как теракт в Брюсселе повлияет на Олимпиаду в Париже? Колонка политолога
Тренерам запретили пускать на лед фигуриста Ангелопола
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес высказался о предстоящих гонках в США и Мексике
Новости
RSS RSS
Все новости