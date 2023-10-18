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Сегодня, 19:52

Ферстаппен угрожает покинуть «Ред Булл» в случае ухода Марко

Виктория Кравченко
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Трехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если из команды уйдет спортивный консультант Хельмут Марко, сообщает F1-Insider.

По данным источника, руководитель клуба Кристиан Хорнер хочет, чтобы Марко покинул «Ред Булл». Ферстаппен сообщил ему, что в случае ухода Хельмута, он также покинет команду.

В этом сезоне 26-летний Ферстаппен в третий раз стал чемпионом мира, свой первый титул он завоевал в 2021 году. Он также установил новый рекорд «Формулы-1» по числу побед подряд на этапах, выиграв десять «Гран-при» подряд. Его контракт с «Ред Буллом» рассчитан до конца 2028 года.

Источник: https://f1-insider.com/en/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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