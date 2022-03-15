В 2023 году Лас-Вегас может принять этап «Формулы-1»

Гран-при «Формулы-1» начиная с 2023 года может проходить в Лас-Вегасе.

Об этом решении объявят через несколько недель, утверждает британский журналист Джо Сейвард.

«Слот Гран-при России можно аккуратно заполнить, если «Ф-1» подпишет соглашение с Лас-Вегасом. Считается, что о контракте на проведение городской гонки в 2023-м объявят уже через несколько недель», — написал Сейвард в своем блоге.

Сообщается, что в 2022 году вместо Сочи этап «Формулы-1» пройдет в Катаре.