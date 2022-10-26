Леклер надеется, что не будет эры доминирования Ферстаппена

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не хочет, чтобы началась эра доминирования Макса Ферстаппена, который выиграл чемпионат «Формулы-1» в этом году.

«Надеюсь, что нет. Я сделаю все, чтобы этого не произошло, и мы работаем как команда, чтобы этого не произошло. Думаю, что нам предельно ясно, в чем мы должны улучшиться. Прилагаем к этому усилия, и я надеюсь, что увидим результат уже в следующем году.

Оглядываясь на сезон, можно сказать, что были проблемы не только с износом шин, но и ошибки. Стратегия, коммуникация и управление шинами – одна из таких вещей. И, опять же, мы пытаемся использовать последние гонки наилучшим образом, чтобы бросить вызов Максу и "Ред Буллу" в борьбе за чемпионство в следующем году. Уверен, что мы сможем это сделать, потому что знаю, как усердно мы работаем, и я уверен, что делаем это в правильном направлении», – цитирует пресс-служба ФИА Леклера.

На этой неделе Ферстаппен из «Ред Булла» выиграл «Гран-при США». Он одержал 13-ю победу в сезоне-2022.