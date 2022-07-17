Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:31

Ферстаппен рассказал, что хотел бы попробовать себя в гонках на выносливость

Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что хотел бы попробовать поучаствовать в гонках на выносливость.

«Я бы хотел попробовать себя в гонках на выносливость. Там и давления меньше, и гонки в целом веселее. Может быть, я попробую себя там даже параллельно с карьерой в «Формуле-1». Но понятно, что не в этом и не в следующем сезоне. Может быть, позже.

На мой взгляд, 24-х часовые гонки — это просто нечто. «Ле-Ман», «Спа», «Дайтона», «12 часов Себринга». Или такой же марафон в Батерсте в Австралии, на машинах GT3. Кстати, я уже дважды выигрывал эту гонку, правда на симуляторе», — приводит слова Ферстаппена racingnews365.

В текущем сезоне «Формулы-1» Ферстаппен набрал 208 очков и занимает первое место в личном зачете пилотов.

Источник: https://racingnews365.nl/verstappen-hint-naar-raceplannen-buiten-f1-minder-druk-m%C3%A9%C3%A9r-plezier
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
«Малиновского манило небо, оно его и забрало». Главный талант биатлона прогуливал сборы ради полетов, и разбился в 25 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес: «Между мной и Ферстаппеном нет зависти. Мы гордимся успехами друг друга»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости