Перес: «Между мной и Ферстаппеном нет зависти. Мы гордимся успехами друг друга»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о противостоянии с напарником по команде Максом Ферстаппеном. По словам 32-летнего мексиканца, между ними нет зависти.

«В прошлом я порой сталкивался с завистью между напарниками по команде, — приводит слова Переса GP Today. — Каждый хочет побеждать, но, когда побеждает твой напарник, ему нужно отдать должное. Это значит, что он выступил лучше тебя. Тебе нужно принять, и в определенном смысле гордиться тем, что сделал твой напарник. Мне кажется, очень немногие люди могут принять это. Но между мной и Ферстаппеном нет зависти. Мы гордимся успехами друг друга».

Напомним, что в 2021 году 24-летний нидерландец стал чемпионом «Формулы-1».