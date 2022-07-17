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Перес: «Между мной и Ферстаппеном нет зависти. Мы гордимся успехами друг друга»

Пилот «Ред Булл» Перес заявил, что между ним и Ферстаппеном нет зависти
Карен Саркисян
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о противостоянии с напарником по команде Максом Ферстаппеном. По словам 32-летнего мексиканца, между ними нет зависти.

«В прошлом я порой сталкивался с завистью между напарниками по команде, — приводит слова Переса GP Today. — Каждый хочет побеждать, но, когда побеждает твой напарник, ему нужно отдать должное. Это значит, что он выступил лучше тебя. Тебе нужно принять, и в определенном смысле гордиться тем, что сделал твой напарник. Мне кажется, очень немногие люди могут принять это. Но между мной и Ферстаппеном нет зависти. Мы гордимся успехами друг друга».

Напомним, что в 2021 году 24-летний нидерландец стал чемпионом «Формулы-1».

Источник: http://www.gptoday.com/full_story/view/843859/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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