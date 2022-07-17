Сайнс считает, что у него еще есть шансы побороться за титул в сезоне-2022

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своих шансах завоевать титул в сезоне-2022.

«Монако было поворотным моментом, мы боролись за поул. То же самое можно сказать о Баку. В Канаде мы боролись за победу. Я смог набрать обороты. Не сказал бы, что чувствую себя готовым на сто процентов

Стоит посмотреть, что будет в конце года. Думаю, рано ставить крест на шансах на титул. Также было рано, когда я финишировал вторым в Бахрейне и все ждали легкой прогулки за титулом для «Феррари».

Я говорил так, когда у меня была сложная гонка в Барселоне, и говорю сейчас. Пока рано о чем-то говорить. Я понимаю тех, кто говорит, что я не тот пилот «Феррари», который претендует на титул, учитывая сложный старт сезона. Но если посмотреть на последние пять сезонов, то я всегда прибавлял во второй половине, так что давайте подождем и посмотрим», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

В текущем сзеоне Сайнс набрал 133 очка и занимает четвертое место в личном зачете пилотов. Он отстает от лидирующего Макса Ферстаппена на 75 очков.