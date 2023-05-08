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Сегодня, 00:39

Ферстаппен: «Приятно победить при старте с девятого места»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Майами».

«Это была хорошая гонка. В начале удалось избежать проблем, гонка прошла довольно чисто, а отрезок на «харде» позволил в итоге выйти вперед в концовке. Вчера мы потерпели неудачу, но сегодня смогли отыграться — приятно победить при старте с девятого места. Тактику мы подобрали еще вчера, не знали, какой будет погода, но в итоге наше решение окупилось», — сказал Ферстаппен после выступления.

Для Ферстаппена это третья победа и четвертый подиум за пять гонок в сезоне. Он опережает Переса на 14 очков в общем зачете.

Следующий этап пройдет с 19 по 21 мая на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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