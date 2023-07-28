Ферстаппен потеряет пять позиций на старте «Гран-при Бельгии» после замены коробки передач

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит штраф на «Гран-при Бельгии», как сообщат De Telegraaf.

По данным источника, нидерландцу установят пятую за сезон коробку передач. Это означает, что в воскресной заезде двукратный чемпион мира потеряет пять позиций и не сможет стартовать выше шестого места. Штраф не повлияет на субботний спринт.

25-летний гонщик в сезоне-2023 в 13 гонках набрал 281 очко и занимает первое место в личном зачете. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов (452 очка).