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Сегодня, 15:14

Ферстаппен потеряет пять позиций на старте «Гран-при Бельгии» после замены коробки передач

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит штраф на «Гран-при Бельгии», как сообщат De Telegraaf.

По данным источника, нидерландцу установят пятую за сезон коробку передач. Это означает, что в воскресной заезде двукратный чемпион мира потеряет пять позиций и не сможет стартовать выше шестого места. Штраф не повлияет на субботний спринт.

25-летний гонщик в сезоне-2023 в 13 гонках набрал 281 очко и занимает первое место в личном зачете. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов (452 очка).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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