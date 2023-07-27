Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:24

Норрис извинился за разбитый трофей Ферстаппена: «Это многое значит для венгров, часть культуры»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Макларена» Ландо Норрис извинился перед пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Венгрией за то, что разбил его трофей.

«Во-первых, я хочу извиниться. Естественно, я вовсе не намеревался это сделать. И я знаю, что это многое значит для венгров, это часть их культуры. Конечно, в такие моменты я хочу получить удовольствие, но у меня не было никакого намерения сделать подобное, и я извинился перед Максом. Да, мы отпустили пару шуток по этому поводу — может, мне не стоило — но я и правда чувствую себя неловко. Если бы он сделал такое с моим трофеем, меня бы это разозлило. Я извиняюсь — и, конечно, перед людьми, которые вложили время и усилия в создание трофея. Я правда не хотел. В следующий раз точно буду праздновать осторожнее», — приводит слова Норриса Planet F1.

Норрис занял второе место на «Гран-при Венгрии», Ферстаппен выиграл гонку. Ваза, которую вручили победителю, упала и разбилась после того, как Норрис ударил бутылкой шампанского о подиум.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии с 28 по 30 июля.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
2
Читайте также
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Колесников заработал миллион за победу в Казани. Его не хватает на ЧМ
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Феррари» Мекис покинул свой пост
Новости
RSS RSS
Все новости