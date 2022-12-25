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Сегодня, 15:30

Ферстаппен поделился ожиданиями от нового сезона «Формулы-1»

Алина Савинова
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему сезон-2022 «Формулы-1» принес ему больше удовлетворения, чем предыдущий.

«Если говорить о нашей команде, то в этом году, конечно, она выступала сильнее, чем в прошлом. Мы стали куда конкурентоспособнее. В 2021-м перед решающими гонками я отчетливо понимал, что наша машина утратила преимущество по темпу. А для гонщика это далеко не самое приятное чувство. В этом году машина стала лучше. Без этого я просто не смог выиграть бы столько гонок. Кроме того, в этот раз мы завоевали и Кубок конструкторов. Так что, думаю, понятно, почему этот сезон принес больше удовлетворения, в том числе и команде», — приводит Motorsport слова Ферстаппена.

Также он высказался об ожиданиях от «Формулы-1» в следующем году.

«Борьба точно станет более упорной. У команд есть большой простор для доработок. Думаю, сейчас понимание новых машин стало уже лучше, так что отрывы сократятся.
Финальный уик-энд сезона в Абу-Даби получился позитивным для нас и дал надежду на будущее. Но мы знаем, что зимой предстоит всерьез потрудиться, если мы хотим увеличить скорость. Дело даже не только в скорости — работа с шинами является не менее важным фактором. В 2023 году шины станут чуть иными — посмотрим, кто сможет лучше понять их», — добавил пилот.

В сезоне-2022 нидерландец выиграл свой второй чемпионский титул подряд, набрав 454 очка.

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/chempionskoe-intervyu-maks-o-sebe-red-bull-sopernikakh-i-vtorom-titule/10414377/
Макс Ферстаппен
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